Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ardından şoke eden itiraf: Koronavirüsten öldü deyin
İSTANBUL Beylikdüzü'nde, botoks operasyonu sonrası hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ı fenalaşınca evine bırakan K.A., “Benden ‘koronavirüsten öldü’ dememi istediler” şeklinde konuştu.
İstanbul Beylikdüzü'ndeki Newlife adlı bir güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptırdıktan sonra yaşamını yitiren 1 çocuk annesi Kübra Boyraz'ın (38) ölümüyle ilgili soruşturma çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Boyraz'ın ölümüyle ilgili ifadelerinin ardından serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Karara, dosyadaki 5 şüpheliden biri olan ve sözde güzellik merkezinin sahipleriyle irtibatlı olan K.A.'nın itirafçı olması yol açtı. K.A., aynı zamanda Boyraz'ı ölümünden bir gün önce gittiği merkezde fenalaşması üzerine evine götüren kişiydi.
"Koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler'': İşletme sahipleriyle Beylikdüzü'den tanıştığını anlatan K.A. önemli detaylar verdi. Olayın yaşandığı merkeze gidip geldiğini kaydeden K.A., genç kadını fenalaşmış halde gördüğünü söyledi. Salı akşamı diğer şüphelilerden Boyraz'ın öldüğünü öğrendiğini, şüphelilerin yanlarında avukatlarının da bulunduğunu belirten K.A., "Koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler. Emniyet ya da savcılıkta nasıl ifade vereceklerini tartışıyorlardı. Bayandan temmuzda 20 bin lira aldıklarını konuşuyorlardı. Bu işte kullandıkları bir açık hatları varmış onu da kırıp atmışlar" dedi.
''Tehditkar konuşmalar yaptılar'': Ertesi gün otelde gördüğü sözde güzellik merkezi sahiplerini yine panik halde olduklarını kaydeden K.A., "Asıl şüphelinin ben olduğuma dair tehditkar konuşmalar yaptılar. Öner Bey'in avukatı Bülent B.'nin operasyonun yapıldığı rezidans odasının temiz olup olmadığına dair soru sordu. O da solüsyonları tuvalete döktüğünü, bidonları arka taraf asansörden attığını, evde işlem yapıldığına dair herhangi bir işlem bırakmadığını söyledi" diye konuştu.