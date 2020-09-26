Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ardından şoke eden itiraf: Koronavirüsten öldü deyin

"Koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler'': İşletme sahipleriyle Beylikdüzü'den tanıştığını anlatan K.A. önemli detaylar verdi. Olayın yaşandığı merkeze gidip geldiğini kaydeden K.A., genç kadını fenalaşmış halde gördüğünü söyledi. Salı akşamı diğer şüphelilerden Boyraz'ın öldüğünü öğrendiğini, şüphelilerin yanlarında avukatlarının da bulunduğunu belirten K.A., "Koronavirüs nedeniyle öldüğü yönünde ifade vermemi istediler. Emniyet ya da savcılıkta nasıl ifade vereceklerini tartışıyorlardı. Bayandan temmuzda 20 bin lira aldıklarını konuşuyorlardı. Bu işte kullandıkları bir açık hatları varmış onu da kırıp atmışlar" dedi.