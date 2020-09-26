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Roma fiyat artırdı Galatasaray Marcao'yu satıyor

Serie A ekibi, Sambacı için yeniden Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyan basınına göre; Roma, Marcao için Aslan'ın istediği 15 milyon euroyu vermeye ikna oldu.

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Galatasaray'da sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve Sarı-Kırmızılı takıma geldiği günden bu yana oyununu geliştiren Marcao, Roma’nın radarına girmişti.

Sambacı için yapılan 13 milyon euroluk ilk teklif, Sarı-Kırmızılı Yönetim tarafından kabul görmeyince, İtalyan temsilcisi fiyat artırımına gitti. Çizme basınına yansıyan haberlere göre; Roma, Marcao’ya başka taliplerin de çıkmasının ardından Brezilyalı stoper için yeni bir teklifle Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

15 milyon euroyu vermeye razı oldu
Başkent yerel basınından “romagiallorossa.it”in haberine göre; Smalling’in transferini sonlandıramayan Roma, Galatasaray’ın istediği 15 milyon euroyu vermeye razı oldu.

Lyon da devrede
Roma temsilcilerinin hafta içinde, İstanbul’a geleceği ve teklifi ileteceği belirtildi. İtalyan ekibinin elini çabuk tutmak istemesinin diğer nedeni Fransız temsilcisi Olympique Lyon’un da Marcao için harekete geçmesi. Lyon, Denayer’i Napoli’ye satarsa Marcao’yu almayı planlıyor. 

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