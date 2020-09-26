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Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, sarı-lacivertli yönetime 3 ismin gönderilmesi için rapor verdi.

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Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 3 ismin gönderilmesini istedi.

Yeni sezonda takımda düşünülmeyen Garry Rodrigues direniyor. Yönetimin kiralık sözleşmesini fesh etmeyi düşündüğü yıldız futbolcu, yeni takımında yıllık maaşının tamamının karşılaşmasını istiyor. Garry Rodrigues aksi bir durumda Fenerbahçe'deki sözleşmesini tamamlayacağını belirtti. Bu nedenle transfer görüşmeleri şu anda tıkandı.

Sarı lacivertli ekipte Garry Rodrigues'in dışında Nabil Dirar ve Michael Frey de kadro düşünülmüyor. Faslı futbolcu Dirar kendisine kulüp bakarken, Frey için takas formulü düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde Frey'in Alanyasporlu Bakasetas ile takası gündeme gelmiş, Alanyaspor'dan yapılan açıklamada bu durumun gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştı.

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