Taksim Camii’nin yüzde 80’i tamamlandı açılış tarihi belli oldu

“TAKSİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ OLACAK”: Cuma namazı çıkışı Taksim Camii inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Heyecan ve merakla Taksim Camii’nin açılacağı günü bekliyoruz. Zaman zaman camiyi ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip ediyorum. Tamamlandığında Taksim için çok kıymetli olacak. Pandemi dolayısıyla çalışmalar istediğimiz hızda gitmese de yine de devam ediyor” diye konuştu.