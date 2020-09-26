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Mersin'de kontrolden çıkan otomobil evin çatısına düştü

Demirören Haber Ajansı

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, ıslak yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki boş evin çatısına düştü. Sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, çatıda asılı kalan otomobil vinçle kaldırıldı.

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Kaza, öğle saatlerinde Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; 33 VDK 25 plakalı otomobil sürücüsü Osman S., yağmur nedeniyle ıslanan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

Yoldan çıkan otomobil, boş evin çatısına düştü. Kazayı gören mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücü, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Osman S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan evin çatısına düşen otomobil vinç yardımıyla kaldırıldı.

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