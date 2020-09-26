BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  HAVA DURUMU

Meteorolojiden fırtına uyarısı

METEOROLOJİ, Marmara için fırtına uyarısı yaparken vatandaşların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ) etkisini arttırması beklenen rüzgarın, gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 hamlesi 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Komşusunun oğlu 9 ay boyunca tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çekmiş
Hayat Kimliğinle Kolay uygulamasına 5 günde 120 bin kişi başvurdu
İstanbul'da yeni uygulama Beyoğlu'nda başladı diğer ilçelerde de başlayabilir
Esenyurt'ta taksi durağında silahlar patladı: 2 ölü 1 yaralı
Bakan Hulusi Akar'dan kritik mesaj: Ülke için hayati öneme haiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklarımıza göz dikenleri caydıraağız
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Avrupa'ya havlu attı paralar uçtu gitti
Ali Sami Yen'de 1 milyar 298 milyon TL’lik derbi
Türk Telekom Stadyumu’nda 12. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 392'nci randevu
Fatih Altaylı'dan Ersin Düzen'e tepki: TBMM'ye değil bana meydan okudu
Nazım Sangare'den bomba açıklamalar: Galibiyetle döneceğiz...
Yorumlar