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Beşiktaş, Aboubakar’ı resmen açıkladı

Beşiktaş, yeni transferi Vincent Aboubakar’ı renklerine bağladığını açıkladı.

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Beşiktaş, 28 yaşındaki Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır. 2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar'a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

''Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim''
Yeniden Beşiktaş'a dönen Aboubakar, "Hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için çok mutluyum. Burası, Avrupa'daki ilk kupamı kazandığım kulüp. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim." dedi.

"Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar!"
Kulübün sosyal medya hesabından da deneyimli oyuncu için "Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar!" mesajıyla video yayınlandı.

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