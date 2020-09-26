Samatta Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde görev alabilecek. Teknik direktör Erol Bulut’un görev vermesi durumunda Tanzanyalı santrfor, sarı-lacivertli forma ile ilk maçına Galatasaray derbisinde çıkacak.

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Süper Lig’in 3’üncü haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile mücadele edecek. Yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadı’nda oynanacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Mehmet Can Satman üstlenecek.

Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor’u 2-1 yenen, 2’nci hafta ise ligin yeni ekibi Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden galip gelmek istiyor. Teknik direktör Erol Bulut, hafta içi yapılan idmanlarda öğrencilerine güvendiğini ve daha ilk haftalarda oynanan derbi mücadeleyi kazanarak emin adımlarla yollarına devam etmek istediklerini aşıladı. Öğrencilerine deplasmanda hata yapmamalarını ve saha içerisinde takımdaşlık duygusunu kaybetmemelerini öğütleyen Bulut, Türk Telekom Stadı’ndan iyi bir sonuçla ayrılmalarını istedi.

LİGDE 127’NCİ RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50’sinde Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray 34 mücadelede gülen taraf oldu. Geriye kalan 42 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe söz konusu maçlarda 536 gol kaydederken sarı-kırmızılı ekip 488 gol atma başarısı gösterdi.

SAMATTA NET DEĞİL

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde görev alabilecek. Teknik direktör Erol Bulut’un görev vermesi durumunda Tanzanyalı santrfor, sarı-lacivertli forma ile ilk maçına Galatasaray derbisinde çıkacak.

SAKAT VE CEZALI YOK

Sarı-lacivertlilerde, Galatasaray maçı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Fenerbahçe’de hafif ağrıları olan Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar’ın durumları son antrenmanda belli olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un Galatasaray derbisine şu 11’le çıkması bekleniyor: Altay - Gökhan, Zanka, Lemos, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Ozan, Ferdi, Thiam, Valencia.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Sarı-lacivertli ekip, 1 maçtan galip ayrılırken 4 karşılaşma berabere sonuçlandı. Galatasaray söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe’ye 2 gol atarken, sarı-lacivertli ekip rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Geri kalan 3 mücadele ise golsüz sonuçlandı.