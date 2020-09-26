Bursa'da görenler gözlerine inanamıyor iki bina arasında sıkıp kaldı

"40 dervişten biri"

Babazakir türbesinin iki bina arasında kaldığını belirten Namazgah Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün, "Babazakir Hazretleri, Emir Sultan nezdinde Doğu Türkistan'dan gelen 40 dervişten birisidir. Babazakir ismini, zakir başı, yani okuyucu başı olduğu için bu isim verilmiştir. Kabri, günümüzde iki apartman arasında kalmış ve kabrinin önceki yıllarda yanında mescit olduğu söylenmektedir. Mescidin bulunduğu bölgeye de defnedilmiştir. Burası eskiden Babazakir Mahallesi olarak anılmaktaydı. 1950'li yıllardan sonra Namazgah Mahallesi'ne katılmıştır. Eşi Hatice Sultan ve kızı 30 metre aşağıda medfun bulunmaktadır. Kızı ve eşiyle kendi mezarı arasında 30 metre vardır" dedi.