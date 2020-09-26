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Beylikdüzü'nde AVM'de yangın paniği

Demirören Haber Ajansı

BEYLİKDÜZÜ'nde alışveriş merkezinde trafoda yangın çıktı. Avm'nin içerisini duman kaplarken, elektriklerin kesilmesi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yoğun duman nedeniyle panikleyen AVM'dekiler kendilerini dışarıya attı.

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Beylikdüzü’nde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Elektrik panolarından çıktığı kaydedilen yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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