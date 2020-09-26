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ABD'li komutan Ben Hogdes itiraf etti: Korkunç bir hataydı

ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye desteği devam ederken, eski ABD Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges'dan konuyla ilgili açıklama yaparak, terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye silah verilmesinin 'korkunç bir hata olduğunu söyledi.

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ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye desteği devam ederken, eski ABD Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Eski ABD'li komutan, terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye silah verilmesinin 'korkunç bir hata olduğunu söyledi.

"Terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye silah verilmesinin korkunç bir hataydı." Bu sözler eski ABD Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges'a ait.

Brüksel Merkezli Avrupa Politikaları Merkezi’nin internet üzerinden düzenlenen, ‘NATO ve Türkiye’ konulu konferansında konuşan Hodges, "YPG’ye silah verilmesi korkunç bir stratejik hataydı" dedi. ABD’nin bu adımı taktik kazanım amacıyla attığını ancak bunun müttefik Türkiye’yle ilişkilerin bozulmasına neden olduğunu belirten Hodges, ilişkilere format atılması gerektiğini söyledi.

Ben Hodges geçen yıl yaptığı bir açıklamada da YPG’nin PKK’nın uzantısı olduğunu kaydederek, "YPG müttefikimiz değil. Müttefik demek sadece duygusal değil, aynı zamanda hukuksal bir ilişki anlamına gelir. Yükümlülükler içerir. Bizim hukuksal olarak yükümlülüklerimiz, 1952’den beri NATO müttefikimiz olan Türkiye içindir" demişti.

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