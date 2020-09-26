İçişleri Bakanlığı açıkladı: 29.692 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, bugün itibariyle yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğunu duyurdu. Öte yandan 29.692 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilen denetimlere dair açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

- Denetim merkezlerinin faaliyete başladıkları 22 Ağustos'tan bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişi ve işletmeler için belirlenen şartların uygulanmasına yönelik kuralların denetimleri gerçekleştirildi.

- Bu kapsamda 22 Ağustos - 26 Eylül tarihleri arasında 5.958.499, valı̇lı̇k/kaymakamlıklarca re’sen uygulanan denetim gerçekleştirildi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acı̇l çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarca bildirilen toplam 155 bin 177 ihbar/şikayetı̇n yüzde 97.9’u olan 151 bin 898’i kontrol edildi. Toplamda ise (re’sen+ihbar/şikayet üzerı̇ne) 6.110.397 denetı̇m faaliyetı̇ uygulandı.

- İzolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde ise; izolasyona tabı̇ tutulan 1.187.003 kişinin 29.692’sinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi.

- Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan; 1. ihlal kapsamında 69.906 kı̇şı̇ /ı̇şletme uyarıldı, 2. ihlal kapsamında 23.553 kı̇şı̇ /ı̇şletmeye ı̇darı̇ para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 378 işletmenı̇n faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu.

- İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelge ile 'hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenler' ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt ve pansiyon gibi yerler belirlenecek, bu kişiler buralara yerleştirilecekti. Bu kapsamda, 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle 92 bin 790 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda toplam 2 bin 157 kişi izolasyona tabi tutuluyor.

- Bunların, 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişilerde olurken, 1359’u ise geçici nitelikteki ikameti (mevsimlik tarım işçisi, şantiye çalışanı vb.) nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu.

- Genelge kapsamında ise şu ana kadar 3.524 kişi zorunlu ya da geçici nitelikte yurtlarda ya da pansiyonlarda misafir edildi."