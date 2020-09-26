EBA'dan derslerini takip edemeyen Yörük kızı Gülsüm'e tablet

Tollu da Gülsüm'ün ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek, "Gülsüm'ü milli ve manevi hassasiyetle donattıkları için, bu hassasiyetle bir evlat yetiştirdikleri için onları tebrik ediyorum. Asil milletimizin geleceğine çok ciddi katkılar sunacağına inanıyorum." diye konuştu.