Prof. Müftüoğlu, 'sağlam kaynaklardan' edindiği bilgileri yazdı! İstanbul'daki koronavirüs durumu

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili 'sağlam kaynaklardan' aldığı bilgileri aktardı. Müftüoğlu, "İstanbul’da işler iyi gidiyor. Son bir haftada İstanbul’daki günlük vaka sayılarında düzenli bir düşüş eğilimi var" ifadelerini kulllandı.

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Prof. Müftüoğlu, Hürriyet'te 'Kış nasıl geçecek' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Her akşam o turkuvaz zeminde izlediğimiz COVID-19 rakamları içimizi karartmaya devam ediyor ama bugün sizinle sağlam kaynaklardan aldığım önemli ve güzel bir bilgiyi de paylaşmak, içinizi biraz olsun ferahlatmak istiyorum" diye başladı.

"İstanbul’da işler iyi gidiyor"

Müftüoğlu şöyle devam etti:

Haber şu: İstanbul’da işler iyi gidiyor. Son bir haftada İstanbul’daki günlük vaka sayılarında düzenli bir düşüş eğilimi var. Bunda İstanbul Valiliği’nin aldığı önemli kararların ve valilikle yerel yöneticilerin birlikte çalışmaya başlamalarının ciddi bir katkısı olduğu kesin.

Ayrıca İstanbul’da görevli filyasyon takımları müthiş bir özveri ve randımanla çalışıyor. Resmi kurumlarda uygulamaya geçilen HES kodu sürecinden de asla taviz verilmiyor.

"Yönetim de vatandaş da işi ciddiye almış gibi"

Şehirlerarası trafik için de ciddi HES kodu tedbirleri alınmış. İstanbul’a giriş yapan her otobüs için trafik polisleri HES kodu kontrolleri yapıyor. Kısacası İstanbul’da yönetim de vatandaş da işi ciddiye almış gibi.