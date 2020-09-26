D vitamini koronavirüsten ölüm riskini azaltıyor! ABD’li bilim insanları tespit etti

ABD’li bilim insanları, kanlarında D vitamini seviyesi normal olan koronavirüs (Covid-19) hastalarında ciddi vaka ve ölüm sayısının, bu vitaminin eksik olduğu kişilere göre çok daha düşük olduğunu belirledi.

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Sonuçları PLOS ONE dergisinde yayınlanan araştırmaya göre kanlarında D vitamini seviyesi normal olan Kovid-19 hastalarında ciddi vaka ve ölüm sayısı, bu vitaminin eksik olduğu kişilere göre çok daha düşük.

Komplikasyon veya ölüm riski çok daha düşük

Kandaki D vitamini seviyesinin hastalığın ciddiyetini ve Kovid-19'daki ölüm oranını nasıl etkilediğini analiz eden Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, hastaneye yatırılan 235 hastadan kan örnekleri aldı ve D vitamin seviyesini ölçtü. Vücutlarında yeterli D vitamini olan Kovid-19 hastalarında olumsuz klinik sonuç, komplikasyon veya ölüm riskinin çok daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Yüzde 51,5 daha az

Araştırmacılar özellikle de yeterli D vitamini düzeyine sahip 40 yaş üzeri hastaların enfeksiyondan ölme olasılığının, D vitamini eksikliği olanlara göre yüzde 51,5 daha az olduğunu, ayrıca C-reaktif protein seviyesinin daha düşük, lenfosit seviyesinin ise daha yüksek olduğunu saptadı.

Doğrudan kanıtları ortaya koyuyor

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarından fizyoloji, biyofizik ve moleküler tıp uzmanı Prof. Michael Holick, “Bu çalışma, D vitamini yeterliliğinin sitokin fırtınası gibi komplikasyonları ve nihayetinde Kovid-19 nedenli ölümü önleyebileceğine dair doğrudan kanıtları ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.