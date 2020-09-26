Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulaması yapıldı

Koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulaması gerçekleştirildi.

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Tedavisi halen solunum cihazına bağlı olarak devam eden Böcek'e trakeostomi uygulandığını aktardı.

Klinik seyri stabil

Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir.

Trakeostomi nedir? Trakeostomi, nefes borusuna tıbbi amaçlarla gırtlak seviyesinin altından dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işleminin adıdır.