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Fenerbahçe Beko, OGM Ormanspor'u farklı geçti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 2020-21 sezonun açılış maçında OGM Ormanspor'u 33 sayı farkla 105-72 yendi.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu takip etti.

İlk çeyreği 20-15 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte vites yükselterek soyunma odasına 52-31 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte farkı 27 sayıya çıkaran sarı-lacivertli ekip, son periyoda 77-50 önde gitti. Fenerbahçe Beko, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 105-72 mağlup ederek sahadan ayrıldı.

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