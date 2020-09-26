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Lübnan'da yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib istifa etti

LÜBNAN’da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Almanya Büyükelçisi Mustafa Edib, görevden çekildiğini açıkladı.

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Hükümeti kurma görevini 31 Ağustos'ta alan Almanya Büyükelçisi Mustafa Edib, teknokratlar hükümeti kurma yönünde birkaç haftadır sürdürdüğü çalışmalarının sonucunu dün Cumhurbaşkanı Mişel Aun ile paylaştıktan sonra bugün yeniden Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıktı.

"Siyasi gruplarca karşılık bulmadı"

Mustafa Edib, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, tamamen teknokratlardan oluşacak bir kabine kurma yönündeki çalışmalarının siyasi gruplarca karşılık bulmadığına işaret ederek görevi bıraktığını duyurdu. Edib, "Allah Lübnan'ı ve Lübnanlıları korusun" sözleriyle açıklamasına son verdi.

Cumhurbaşkanı gerekli adımları atacak

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mustafa Edib'in, hükümeti kurma çalışmaları sırasında karşılaştığı zorluk ve engelleri paylaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Aun'a görevi bıraktığını arz ettiği belirtildi.

Aun'ın, çalışmalarından dolayı Edib'e teşekkür ederek, görevi bırakma talebini kabul ettiği bilgisi verilen açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın yeni hükümeti kurma konusunda anayasa uyarınca gerekli adımları atacağına işaret edildi.

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından başlayan protestolar üzerine 10 Ağustos'ta istifasını sunan Hassan Diyab hükümeti, yeni kabine kuruluncaya kadar geçici olarak görevini sürdürüyor.

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