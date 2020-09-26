Asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi

BURSA'da asansöre binen kadını elle taciz eden zanlı görüntülerden yola çıkan polis tarafından yakalandı. Zanlı adliyeye sevk edildi.

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Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 18 Ağustos tarihinde bir sitenin asansöründe meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kadını takip eden F.A. (36), evinin bulunduğu siteye giren L.K. (40) ile birlikte asansöre bindi. Kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olan kadın asansörden inmek istedi.

Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.’nin yüzüne dokundu. L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itmesine rağmen, F.A., L.K.’nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.’ye asansöre tekrar binmesi için eliyle ‘gel’ işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.

Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelediği sırada komşusu L.K.’nin tacize uğradığını fark etti. Site yönetici, durumu polise bildirdi.