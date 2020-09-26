Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teknofest 2020'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'de düzenlenen "Teknofest 2020" etkinliğinde konuştu. Erdoğan, "İHA alanında bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" etkinliklerine katıldı.

Erdoğa, konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

TEKNOFEST'e bu yıl 84 farklı ülkeden 100 bin yarışmacı başvurusu yapıldı. İnsansız su altı sistemleri yarışmasında ipi göğüsleyen TEKNOFEST ekibi şimdi uluslararası alanda rekabet edecek özgün sistemler gelişiyor.

İki defa roket takımı birinciliği kazanan gençlerimiz bu başarılarını girişime dönüştürmeye hazırlanıyor.

"Üretmek isteyenlere aradığı fırsatı sunduk"

Uzun bir ihmal edilmişlik ardından ülkemizin her köşesini kalkındırıyoruz. Üretmek isteyenlere de aradığı fırsatı sunduk. Ülkemizde hala birilerinin milli teknoloji hamlemizi küçümsediklerini görüyoruz.

"Çığır açacak yenilikler burada tohumlanacak"

Dikkatinizi çekmiştir, sık sık maziden atiye köprü kurmak ifadesini kullanıyorum. Bu öylesine söylenen bir cümle değildir.

Mesela İslam Bilim ve Teknoloji tarihini bilmeyen, müzesini gezmemiş hiç kimse bizim şu anda yapmaya çalıştığımız işlerin ilhamını nereden aldığımızı anlayamaz.

Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacak.

"Benzer başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız"

İHA alanında bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten, geliştiren somut neticelere ulaşan başarılı gençlere, başarılı insanlara ihtiyacı var. Daha açık bir ifadeyle; Türkiye'nin size gayretlerinize çabalarına enerjinize vizyonunuza ihtiyacı var.

"Ürettikleri füzeleri gördüm"

Her birinizden eğitiminize, çalışmalarınıza, geleceğinize dört elle sarılmanızı istiyorum.

Standları gezerken ilköğretimdeki yavrularımızı gördüm, üniversitedeki gençlerimizi gördüm. Ürettikleri füzeleri gördüm. Şu andaki menzillerin ötesine ulaşacaklarına inanıyorum. Rabbim yardımcıları olsun.

"Engeller varsa kaldırırız"

Bütün mesele azmetmek. Bizim gençliğimiz bunları yapar ve yapacaktır. Her şeyin ideal olduğunu da söyleyecek durumda değiliz, ama destek olmakta da kararlıyız.

Eksikler varsa tamamlarız, hatalar varsa düzeltiriz, engeller varsa kaldırırız. Yeter ki siz mücadele etmekten, gayret göstermekten vazgeçmeyin. İçinizden nice yıldızlar çıkacağına yürekten inanıyorum.