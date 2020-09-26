Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağı hassasiyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" etkinliklerine katıldı. Erdoğan'ın Türk bayrağını öpüp alnına koyması dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliği ve bazı programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (sağda), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (sağ 2) de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" etkinliklerine katıldı. Erdoğan, festival alanında kurulan tanıtım stantlarını gezdi.
Erdoğan, festival alanında kurulan tanıtım stantlarını gezerek ürünlerini sergileyen katılımcılardan bilgi aldı. Erdoğan, festival alanındaki stantları ziyaret etti, ekiplerle fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağı hassasiyeti dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, Türk bayrağını öpüp alnına koydu.