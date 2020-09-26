Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk bayrağı hassasiyeti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliği ve bazı programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (sağda), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (sağ 2) de yer aldı.