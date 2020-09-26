Bakan Gül'den Bahçelievler'deki gasp olayında tutuklama tedbiri uygulanmamasına inceleme izni

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "İstanbul Bahçelievler'deki olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul'a inceleme izni verdim" dedi.

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Bakan Gül, Twitter hesabından, Bahçelievler'de restoran sahibinin dövülerek 7 metre yükseklikten dereye atılması olayının şüphelisi 4 kişinin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gül, "İstanbul Bahçelievler’deki olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul’a inceleme izni verdim. Adalet, demokratik hukuk düzeninin can evidir. Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder. Ancak, kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK'nın görevidir" dedi.

Bakan Gül, olayda yargı kararının yargısal denetiminin elbette kendi mekanizması içinde yürüyeceğini belirterek, "HSK denetimi bu mekanizmanın dışındadır. Kurul, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük kurallarının kurumsal teminatı olarak bu çerçevede disiplin incelemesini süratle yerine getirecektir. Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır. O kapıdan giren her bir mağdur, her bir vatandaşımız adalet terazisinin yüreğine vereceği hak, hukuk ve vicdan duygusunu hissederek bu kapıdan ayrılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Öldüresiye dövüp dere yatağına attılar

Olay, 7 Temmuz Salı günü Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesi ile dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıkları restoran sahibinden para isteyen 4 kişi, daha sonra darp etmeye başladı. Restoran sahibini darp eden saldırganlar daha sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Tekrar yakalama kararı çıkartıldı

Daha sonra savcılık 2 saldırgan için yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Saldırganların birinin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişinin de de askerde olduğunu öğrenildi.