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Balıkesir'de emekli astsubay kılıçla intihar girişiminde bulundu

Demirören Haber Ajansı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, ailevi sorunları olduğu öğrenilen emekli Astsubay Yalçın S. (74), kılıçla meydanda intihar girişiminde bulundu. S., kimsenin yanına yaklaşmaması için de yanında bomba süsü verilmiş bir düzenek getirdi.

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Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'na bugün saat 12.30 civarında arabasını çeken emekli Astsubay Yalçın S., yanında getirdiği kılıçla otomobilin üzerine çıktı. İnsanların yanına yaklaşmaması için bomba düzeneği süsü verilmiş bir mekanizma da getiren S., ikinci eşi ve üvey kızının kendisini dolandırdığını iddia ederek yaşadığı olayları anlattı. Polislere sözde bomba düzeneğini de gösteren S., yanına kimsenin yaklaşmamasını isteyerek kılıcı karnına soktu.

Sonrasında silahına uzanan S.’ye olay yerinde bulunan polisler müdahale ederek engelledi. S. acil servis ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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