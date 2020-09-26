Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencinin oyun hamurundan yaptığı virüsü paylaşarak uyardı
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1'inci sınıf öğrencisinin oyun hamuruyla tasvir ettiği virüsün fotoğrafını paylaşarak, "Çocukların yanında çok konuştuk, çok korktular. Bu zor günlerin geçeceğini, yanlarında olduğumuzu bilmeye ihtiyaçları var" dedi.Abone ol
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gittiğim bir okulda 1'inci sınıf öğrencisi bir kuzu, oyun hamuruyla 'virüs' tasvir etmiş. Çocukların yanında çok konuştuk, çok korktular. Bu zor günlerin geçeceğini, yanlarında olduğumuzu bilmeye ihtiyaçları var. Bu arada, o virüsün yanındaki mavi arkadaş benmişim" ifadelerini kullandı.
Dün gittiğim bir okulda 1. sınıf öğrencisi bir kuzu, oyun hamuruyla “virüs” tasvir etmiş. Çocukların yanında çok konuştuk, çok korktular... Bu zor günlerin geçeceğini, yanlarında olduğumuzu bilmeye ihtiyaçları var.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 26, 2020
Bu arada, o virüsün yanındaki mavi arkadaş benmişim :) pic.twitter.com/Df7SDf6TqU