Maç bitti VAR'dan penaltı verildi! ManU'dan tarihi galibiyet

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, maç bittikten sonra VAR’dan kazandığı penaltıyla Brighton'ı 3-2 yendi.

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Premier Lig'de Manchester United, Brighton & Hove Albion'ın konuğu oldu. Brighton'ın direkleri dövdüğü maçta kazanan Solskjaer'in ekibi oldu.

Brighton, 40. dakikada Neal Maupay'in penaltı golüyle 1-0 öne geçerken bu golün sevinci yalnızca 3 dakika sürdü. 43. dakikada Lewis Dunk'ın kendi kalesine attığı golle skor 1-1'e geldi.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında Marcus Rashford, 55. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Brighton duraklama anlarında geri döndü. 90+5. dakikada Solly March'ın golüyle skor 2-2'ye geldi.

Maç bitti, VAR'dan penaltı verildi

90+5. dakikada 2-2 olan maçın sonunda ilginç bir olay yaşandı. Hakem maçın son düdüğünü çaldı ancak buna rağmen ceza sahası içinde elle oynama nedeniyle VAR'a giderek penaltıyı verdi.

Penaltıda topun başına geçen Bruno Fernandes topu filelere gönderdi ve Manchester United sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından sezonun ilk galibiyetini alan Manchester United 3 puana ulaştı. Brighton ise 3 puanda kaldı.

Brighton'ın 5 şutu direkten döndü

Manchester United'a karşı 3-2 kaybeden Brighton'ın maçta 5 şutu direkten döndü.

Leandro Trossard üç şutunu direğe nişanladı. Trossard hem sol direk hem sağ direk hem de üst direğe birer kez topu nişanladı. Adam Webster ile Solly March da birer kez topu direğe nişanladılar.