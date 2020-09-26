Göztepe Gaziantep FK karşılaşmasında kazanan yok

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Göztepe, konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

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Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yasin Kol, yönetti. Mücadelenin henüz erken safhasında Gaziantep FK, golü bulan taraf oldu. Antep ekibinde ilk gol, 7'nci dakikada 10 numaralı formanın ismi Muhammet Demir kaydetti.

İlk yarıda başka gol gelmezken Göztepe ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu. 50'inci dakikada Soner Aydemir sahneye çıkarak durumu 1-1'lik beraberliğe getirdi. İzmir ekibi beraberlikten 11 dakika sonra ikinci golü buldu. 22 numaralı Brown Ideye topu ağlarla buluşturdu. Mücadelenin 90'ıncı dakikasında sahneye çıkan Alexandru Maxim, skoru belirledi. Göztepe'de 2 sarı kart çıktı. (Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar) Gaziantep'te sarı kart gören tek isim ise Pawel Olkowski oldu.

Göztepe böylelikle puanını 5'e yükseltirken sezona kötü başlayan Gaziantep puanını 2'ye çıkarttı.

1 puanın çıktığı maçtan detaylar:

50. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar’ın ceza sahası içine yaptığı ortada Tripic, kafa vuruşuyla arka direkte topu kale önüne çevirdi. Defanstan sıyrılan Soner Aydoğdu düz bir vuruşla toplu ağlara gönderdi. 1-1

61. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde yaşanan karambolde Mossoro topu kale önüne çevirdi. Brown Ideye tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

75. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer ceza sahası dışından şu attı ancak top defansa çarparak kornere çıktı.

89. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Maxim, Alpaslan Öztürk’ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi.

90. dakikada topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi. 2-2