Erdoğan'dan Macron'a SAMP-T çıkışı: Üretim muhalefetini kaldırın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Türkiye'yi Avrupa hava savunma sistemi SAMP-T'nin üretimine dahil edin ve ortak üretim konusundaki muhalefet şerhine son verin" dediği iddia edildi.

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Amerikan Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan son görüşmenin bazı detaylarına ulaştı.

"Ortak üretim muhalefetine son verin"

Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Türkiye'yi Avrupa hava savunma sistemi SAMP-T'nin üretimine dahil edin ve ortak üretim konusundaki muhalefet şerhine son verin" dediği iddia edildi.

İmzalar iki yıl önce atılmıştı

İki yıl önce EUROSAM ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi, Erdoğan ile Macron'un katıldığı törenle imzalanmıştı.

"Erdoğan geri adım atmadı"

Bloomberg'in haberinde, Ankara'nın henüz geçen yıl satın alınan S-400'leri henüz aktifleştirmediği ve Erdoğan'ın Washington'ın ambargo tehdidine karşın S-400'lerden vazgeçmeyi ya da yerine bir Amerikan sistemi satın almayı reddettiği vurgulanıyor. Ayrıca, Rusya'nın olası bir ikinci sözleşmede ortak üretim teklif ettiği de hatırlatılıyor.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE