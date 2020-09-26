Beykoz'da büyük çaplı yangın! Ormanlık alanda alevler hakim oldu

Yangının aynı zamanda yerleşim yerlerine sirayet etme ihtimalinin olduğu da belirtilmişti. Neyse ki korkulan olmadan yangın kontrol altına alındı. Büyük çaplı yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun duman yayıldı. Yayılan dumanlar, İstanbul’un Avrupa Yakasından dahi görüldü.