Beykoz'da büyük çaplı yangın! Ormanlık alanda alevler hakim oldu
BEYKOZ'da orman alanda çıkan yangın büyük korku yarattı. Uzun uğraş sonucu İstanbul'un diğer yakasından görülen yangın kontrol altına alındı.
Beykoz’da Anadolu Hisarında saat 16.35 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken aynı zamanda havadan helikopterle de müdahalede bulunuldu.
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Yangının aynı zamanda yerleşim yerlerine sirayet etme ihtimalinin olduğu da belirtilmişti. Neyse ki korkulan olmadan yangın kontrol altına alındı. Büyük çaplı yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun duman yayıldı. Yayılan dumanlar, İstanbul’un Avrupa Yakasından dahi görüldü.
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Yangın yerinden yansıyan görüntüler:
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