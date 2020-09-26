Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! 'Türkiye için varız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye için varız!' başlığı altında pandemi döneminde devreye alınan destek paketleriyle ilgili paylaşımda bulundu.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandemi döneminde devreye alınan paketlerle ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında, "TÜRKİYE İÇİN VARIZ! 200 günde devreye aldığımız paketler; * İstikrar Kalkanı Paketi *Esnaf Destek Paketi *İş'e Devam Desteği *Kısa Çalışma Ödeneği *Temel İhtiyaç Desteği, Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Bakan Berat Albayrak'ın paylaşımı:
TÜRKİYE İÇİN VARIZ!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 26, 2020
200 günde devreye aldığımız paketler;
📍İstikrar Kalkanı Paketi
📍Esnaf Destek Paketi
📍İş'e Devam Desteği
📍Kısa Çalışma Ödeneği
📍Temel İhtiyaç Desteği
Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/UIkUQmWgYU