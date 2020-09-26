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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! 'Türkiye için varız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye için varız!' başlığı altında pandemi döneminde devreye alınan destek paketleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pandemi döneminde devreye alınan paketlerle ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında, "TÜRKİYE İÇİN VARIZ! 200 günde devreye aldığımız paketler; * İstikrar Kalkanı Paketi *Esnaf Destek Paketi *İş'e Devam Desteği *Kısa Çalışma Ödeneği *Temel İhtiyaç Desteği, Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Berat Albayrak'ın paylaşımı:

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