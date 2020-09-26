En çok ihracat yapan şirketler belli oldu! Zirvede bakın kim var
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2019” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. En çok ihracat yapan şirket 'Ford' oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2019” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, ilk 1000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 103 milyar dolara ulaştı.
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Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 62 oldu. Listeye toplam 5,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.
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144 firma ilk kez dahil olurken 856 şirket ise iki yıl üst üste listede yer almayı başardı.
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Ford Otomotiv Sanayi yine zirvede
Araştırma sonuçlarına göre, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 5 milyar 869 milyon dolarlık ihracatla liderliğini korudu.
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