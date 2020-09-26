Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs tutuklandı

ŞANLIURFA'da ormanlık alandaki dev Türk bayrağını indirmeye çalışırken polis tarafından gözaltına alınan Uğur K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki hakim bir tepede şehitler için kurulan ormanlık alandaki dev Türk bayrağı, perşembe akşam saatlerinde daha önceden terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ve uyuşturucu kullandığı öğrenilen Uğur K. tarafından indirilmek istendi.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi kaçmaya çalışırken kayalık alanda yakaladı. Polis, çağrılan itfaiye aracı ile Uğur K.'yi kayalık bölgeden indirdi. Toplanan kalabalık, polisin havaya açtığı uyarı ateşiyle dağıtıldı. Uğur K., daha sonra zırhlı araç ile emniyete götürüldü.

O şahıs tutuklandı

Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgusu tamamlanan Uğur K., sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ne olmuştu?