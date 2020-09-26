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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel video paylaşımı

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 'Bizim, sadece sende titreyen bir kalbimiz var' başlıklı video paylaşımda bulundu.

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Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Sarı lacivertli takım, derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin paylaşımı:

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