Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel video paylaşımı

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Sarı lacivertli takım, derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin paylaşımı:

Bizim, sadece sende titreyen bir kalbimiz var!#BizFenerbahçeyiz pic.twitter.com/caMxqxNNR6