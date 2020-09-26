Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel video paylaşımı
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından 'Bizim, sadece sende titreyen bir kalbimiz var' başlıklı video paylaşımda bulundu.Abone ol
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Sarı lacivertli takım, derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Bizim, sadece sende titreyen bir kalbimiz var!#BizFenerbahçeyiz pic.twitter.com/caMxqxNNR6— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 26, 2020
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