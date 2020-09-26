Kayseri'de komşunun yaptığına bak! İntihar girişimini canlı yayın yaptı
KAYSERİ'de oturduğu binanın çatı katına çıkan kadın, intihar girişiminde bulundu. Olaya damga vuran kişi ise aynı apartmandaki komşu oldu...
Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Çukur Cami Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ailesiyle sorunları oluğu iddia edilen N.Ö. (26), oturduğu apartmanın çatısına çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler genç kızı ikna etmeye çalışırken, aynı apartmanda oturan komşusu evinin balkonundan cep telefonu ile canlı yayın yaptı.
Mahallelinin olayı izlemek için toplanması ve film izler gibi izlemesi de dikkatlerden kaçmazken komşu yaptığıyla 'pes' dedirtti.
Polis ekipleri uyararak mahalle sakinlerini uzaklaştırırken, yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından çatıya çıkan itfaiye ekipleri genç kızı bulunduğu yerden alarak indirdi. İkna edilen N.Ö., sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.