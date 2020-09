Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, CHP'li Selin Sayek Böke'nin özel sektörün kamulaştırılmasına yönelik iddialarına, "Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır" yanıtını verdi.

Erdoğan, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin katıldığı bir televizyon programında CHP'nin iktidarı döneminde özel şirketlerle müzakere bile etmeden kamulaştıracaklarına yönelik sözlerine cevap verdi. Erdoğan, ''Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır'' dedi.

"Bunların zihin kodlarını ortaya koyuyor"

Bazı siyasi parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Gerçi bunların mazisinde savunma sanayii başta olmak üzere her alanda özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır. İş insanlarımızı ve firmalarımızı hep destekledik ve teşvik ettik. Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır. Her kim devlet ile özel sektörün işbirliğini acımasızca eleştiriyorsa onun hedefi Türkiye'yi yurt dışına bağımlı kılmaktır.

