İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronadan öldü Ekrem İmamoğlu üzüntüsünü dile getirdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan İSTAÇ'ın genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üzüntüsünü dile getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın koronavirüs sebebiyle vefat ettiği haberi şu mesajla paylaştı: "Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı’yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."

İmamoğlu'nun paylaşımı: