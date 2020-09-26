Galatasaray Marcao'nun bonservis bedelini belirledi: 15'i peşin...

Galatasaray'da Marcao, son dönemde artan performansıyla Avrupa futbolunda yankı uyandırdı. Başarılı stoper oyuncusu için Galatasaray'ın 15'i peşin 18 milyon Euro'dan aşağısına razı olmayacağı belirtildi.

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Galatasaray'da performansı ile dikkat çeken ve talipleri artan isim ise Marcao oldu. Cimbom'da Marcao'nun transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Serie A ekibi Roma, Brezilyalı savunmacı için önce 12 ardından ise 13 milyon euro'luk teklif yapmıştı. Galatasaray ise İtalyan ekibine 15 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirmişti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynanan maçta savunmada kusursuz oynayan ve hücuma çıkıp Babel'e asist yapan Marcao'ya Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan övgü dolu sözler gelmişti.

15'i peşin 18 milyon euro

Fatih Terim, Marcao için, "Müthiş sol ayağı olan bir futbolcumuz. Onun için o rakamlar az" sözlerini kullanmıştı. Yönetim, Brezilyalı stoperi için belirlediği 18 milyon euro bonservis bedelinde indirim yapmama kararı aldı. Bu paranın 15 milyon euro'sunu peşin talep eden Galatasaray, Marcao için daha düşük tekliflerle gelecek kulüpleri kesinlikle kabul etmeyecek.