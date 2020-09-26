BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  SPOR

Galatasaray Marcao'nun bonservis bedelini belirledi: 15'i peşin...

Galatasaray'da Marcao, son dönemde artan performansıyla Avrupa futbolunda yankı uyandırdı. Başarılı stoper oyuncusu için Galatasaray'ın 15'i peşin 18 milyon Euro'dan aşağısına razı olmayacağı belirtildi.

Abone ol

Galatasaray'da performansı ile dikkat çeken ve talipleri artan isim ise Marcao oldu. Cimbom'da Marcao'nun transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Serie A ekibi Roma, Brezilyalı savunmacı için önce 12 ardından ise 13 milyon euro'luk teklif yapmıştı. Galatasaray ise İtalyan ekibine 15 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceğini bildirmişti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynanan maçta savunmada kusursuz oynayan ve hücuma çıkıp Babel'e asist yapan Marcao'ya Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'tan övgü dolu sözler gelmişti.

15'i peşin 18 milyon euro

Fatih Terim, Marcao için, "Müthiş sol ayağı olan bir futbolcumuz. Onun için o rakamlar az" sözlerini kullanmıştı. Yönetim, Brezilyalı stoperi için belirlediği 18 milyon euro bonservis bedelinde indirim yapmama kararı aldı. Bu paranın 15 milyon euro'sunu peşin talep eden Galatasaray, Marcao için daha düşük tekliflerle gelecek kulüpleri kesinlikle kabul etmeyecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kayseri'de komşunun yaptığına bak! İntihar girişimini canlı yayın yaptı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs tutuklandı
Bakanlık açıkladı! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (26 Eylül 2020)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! 'Türkiye için varız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Böke'nin iddialarına yanıt
Gaziantep'te yok böyle kaza! 1 yaşındaki bebeğin olduğu araçta ölüm geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine özel video paylaşımı
Tekirdağ'da fabrika işçisinden akılalmaz iddia: Yediğim yemekten insan parmağı çıktı
Suriye Resulayn'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü 14 yaralı
Trabzon'da aile doktoruna ölüm tehditleri: Çocuklarını yetim bırakmak istemem...
Sivas'ta kavga ihbarına giden sağlık personeline saldırı
Raşit Bağzıbağlı nereli kaç yaşında? Raşit Bağzıbağlı evli mi
Yorumlar