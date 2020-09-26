Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (26 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7929'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 312.966'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1232 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1232 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 274 bin 514'e yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581, ağır hasta sayısı 1615, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün'' ifadelerini kullandı.