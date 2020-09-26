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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı geldi. Buna göre; Rodos ve Meis Adası arasında 29 Eylül'de atış eğitimi yapılacak.

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Türkiye, Rodos ve Meis adası arasında 29 Eylül gününde geçerli atış tatbikatı için NAVTEX ilan etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın internet sayfasında Cumartesi akşamı yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de Meis Adası ile Rodos arasında kalan bölgede atışlı eğitim tatbikatı yapılacağı belirtildi. 29 Eylül'de gerçekleşecek atışlı eğitim tatbikatı saat sabah saat 05.00'da başlayacak ve saat 13.00'a kadar sürecek.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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