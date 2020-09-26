Koronavirüste korkutan mutasyon: Maske ve sosyal mesafeyi atlatıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre; Kovid-19'un yeni mutasyonu daha bulaşıcı görünüyor. Uzmanlar ise bunun virüsün maske ve diğer sosyal mesafe önlemlerini alt etmeye yönelik cevabı olabileceğini belirtiyor

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New York Post'un haberine göre; bilim insanları Çarşamba yayımlanan makalede ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde görülen ikinci dalga vakalarının yüzde 99,9'unu oluşturan virüsün yeni bir türünü tespit etti.

Virüs daha bulaşıcı hale geldi

Hakem tarafından gözden geçirilmemiş makale, vücudunda D614G mutasyonu olarak bilinen virüs türünü barındıran kişilerin daha fazla virüs taşıyor olmasının virüsün daha bulaşıcı hale geldiğine işaret ettiğini öne sürüyor.

İnsanlar arasında daga hızlı yayımaya adapte oluyor

Araştırmacılar virüsün bu türünün daha ölümcül olmasa da insanlar arasında yayılmaya daha iyi adapte olmuş gibi göründüğünü söylüyor.

Virüsün kontrol edilmesi daha da zorlayacak

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde virolog David Morens, bulguların virüsün daha bulaşıcı hale gelebileceğine ve bunun da "virüsü kontrol etme becerilerimize dair çıktıları olacağına" işaret ettiğini söyledi.

Maske ve sosyal mesafe işe yaramayabilir

Morens, virüsün el yıkama ve sosyal mesafe gibi çabalara direnecek şekilde evrimleşmesinin mümkün olduğunu söyledi. Virolog şu ifadeleri ekledi: "Maske takmak, ellerimizi yıkamak gibi şeylerin hepsi bulaşıcılığa karşı engellerdir, fakat virüs daha bulaşıcı hale geldikçe istatistiki açıdan bu bariyerleri aşma konusunda daha başarılı olur."

KAYNAK: INDEPENDENT TÜRKÇE