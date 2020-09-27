BIST 1.124
DOLAR 7,66
EURO 8,91
ALTIN 458,49
HABER /  GÜNCEL

Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı

PENDİK Kurtdoğmuş mevkii ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi.

Abone ol

Yangın saat 04.00 sıralarında Emirli Köyü Kurtdoğmuş mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Şiddetli esen lodosun da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının meydana geldiği alanın dağlık ve engebe arazi olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iş makinaları orman içinde yol açtı. İtfaiye ekipleri açılan yollardan geçerek yangına müdahale etmeye çalıştı.


İtfaiye ekipleri şiddetli esen rüzgar ve zor arazi koşullarına rağmen geniş bir alanda etkili olan yangını kısmen kontrol altına aldı. Bir yandan soğutma çalışmaları deva ederken bir yandan da rüzgarın alevleri yeniden dağıtmaması için çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (26 Eylül 2020)
Koronavirüste korkutan mutasyon: Maske ve sosyal mesafeyi atlatıyor
Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Cübbeli Ahmet Hoca, Selefilerle ilgili emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Trabzonspor Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı özet ve golleri
ÖNCEKİ HABERLER
D-100 Karayolu'nda baygın halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Ozan Kabak'ın kabus gecesi: Penaltı yaptırdı, kırmızı kart gördü ve...
Kayısının TMO tarafından alınması üreticilerin yüzünü güldürdü
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen kadın vuruldu
Gökçeada açıklarında korkutan deprem!
Kıyamet gününde Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi 3 büyük günah nedir?
Yorumlar