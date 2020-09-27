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Kocaeli'de palet fabrikasında yangın

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.3 saatlik çalışmayla söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

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Kocaeli Pelitli Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle fabrikadaki iki kamyon ile bazı makineler zarar gördü.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikanın imalat ve depolama bölümünde hasar meydana geldi.

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