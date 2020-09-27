CHP'den şok iddia! 5 büyükşehirde koronadan ölenlerin sayısı tüm Türkiye için açıklanan rakamdan fazla!

CHP'den korona ölümleriyle ilgili şok iddia! 1-25 Eylül tarihleri arasında Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının bin 488 olarak açıklandığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,"Sadece 11 büyükşehir belediyemizde aynı tarihlerde bulaşıcı hastalık kaynaklı ölenlerin sayısı bin 604" iddiasında bulundu.

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CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 verileriyle ilgili yazılı açıklama yaparak, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinden gelen resmi vefat sayılarını paylaştı. İktidarın CHP'nin önerilerini dikkate almadığını ve yanlış bir politika izlediğini ileri süren Torun, "İktidar, ülkemizi geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Yine üzülerek takip ediyoruz ki her ne şart altında olursa olsun vatandaşa doğru bilgi vermesi gereken siyasi iktidar, şeffaflık ilkesini de hiçe saymış durumda" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'nın 16 Eylül'deki sözleri...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarına ilişkin doğru bilgilendirme yapmadığını savunan Seyit Torun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16 Eylül'deki "Verileri gizleyerek salgını önleyebilir miyiz? Verdiğimiz tabloda bir yanlışlık yok. Vatandaşımız müsterih olsun" sözlerini hatırlattı. Bunun üzerine bir çalışma yaptıklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, şöyle devam etti:

CHP'li 11 Büyükşehir'den raporlar istedik

"Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partili 11 büyükşehir belediyesinden, ‘bulaşıcı hastalık' nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili bilgi aldık. Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Eskişehir, Hatay, Tekirdağ, Aydın, Adana, Antalya ve Mersin olmak üzere 11 büyükşehir belediyesindeki vefat sayıları dahil olmak üzere, Sağlık Bakanlığı'nın tüm ülkeyi kapsayan verilerinden fazla" ifadelerini kullandı.

25 günde bin 488 kişi vefat etti denildi ama...

Seyit Torun, sözlerini şöyle tamamladı: "Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülke genelinde 1-25 Eylül tarihleri arasında Covid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 1.488 iken, sadece 11 büyükşehir belediyemizde aynı tarihlerde bulaşıcı hastalık kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 1.604 olduğunu halkımızın bilgisine sunuyoruz."

"Şimdi Sayın Sağlık Bakanı'na soruyoruz: Vatandaşımız nasıl müsterih olsun ? Bu çelişkiyi nasıl açıklayacaksınız ? Devlet vatandaşına yalan söylemez. Lütfen şeffaf olun, canıyla boğuşan milletimize yanlış bilgi vermeyin. Halkımızı bir belirsizlik girdabına sürüklemeyin."

"Halkımızın gerçekleri bilmesinde nasıl bir sakınca görüyorsunuz? Emin olun veri gizleyerek topluma iyilik etmiş olmazsınız. Tam tersine vatandaşlarımızı ‘eski normale' sevk edersiniz. Biz sadece 11 büyükşehirin verilerini açıklayarak iktidarı bir kez daha uyarıyoruz. Milletimiz bilsin: Açıklanan verilerle ilgili takibimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."