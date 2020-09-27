Eskişehir'de evin duvarını boydan boya cerrahi maskelerle kapladı

"Pandemi süreci, hiçbir statü ve seviye ayırt etmeden herkesi etkiledi. Bu yüzden sokakta bir iş yapmayı tercih ettim. 'Restorasyon' adını verdiğim eser 2 bin 450 tek kullanımlık maskeden oluşuyor. Maskeleri birbirine dikerek duvarı kapladım. Eseri oluşturmak çok uzun sürdü. Maske bizi ayıran bir nesne. Onları dikip birbirine birleştirerek pandemiyle aşırı sanallaşan yaşamlarımız arasında bir bağ kurmaya çalıştım. Hayatımızda maske ve mesafe var. Maskenin koruyuculuğu çok önemli. Maske takmak çok önemli. Maske takarsak bulaşma riskini azaltıyoruz. Maske takalım, hayatımıza sağlıklı ve güzel devam edelim."