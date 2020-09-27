Ordu'da pes dedirten olay! Corona olduğunu bilen gelin ve damat düğün yaptı

Koronavirüs vaka sayısı Türkiye genelinde artmaya devam ederken Ordu'dan gelen haber pes dedirtti. Prof. Özgür Enginyurt kentte koronavirüs olduğunu bilen bir çiftin düğün yaptığını ve o düğünden sonra onlarca korona vakasının çıktığını söyledi.

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Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Özgür Enginyurt, kentte yayın yapan yerel bir televizyonda katıldığı programda insanların duyarsızlıklarına örnekler verdi.

Düğün, nişan, kına gibi etkinliklerden uzak durulmasını belirten Enginyurt skandal bir olayı anlattı: “Ordu'da gelinle damat korona olduklarını biliyorlardı. Düğünü yine de yaptılar. O düğünden bir sürü korona vakası çıktı. Bir sağlıkçı olarak anlatmakla bitiremem. O kadar cehaletle uğraşıyoruz ki. Şu anda sağlıkçılar gerçekten her cephede savaşıyor. Toplu olarak bir araya gelinmemeli.”

Ağustos ayında da yine Ordu'da bir düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye virüs bulaşmıştı.

"Grip mevsimi geldi"

Sözcü'de yer alan habere göre Enginyurt, kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların kendilerine daha çok dikkat etmeleri gerektiğini söyledi ve şu uyarılarda buludu. “İyi uyumamız, iyi beslenmemiz gerekiyor ve çok su tüketmemiz gerekiyor. Gripten de korunmalıyız. Önce şunu bilmemiz gerekiyor. Her türlü viral enfeksiyonda corona virüse yakalanma ihtimalimiz yükseliyor. Çinko, C ve D vitamini takviyesi almak gerek.”