Ankara'da hastane odasında yangın çıkaran psikiyatri hastası öldü, 2 kişi yaralandı

Yangın, sabaha doğru saat 04.30 sıralarında Mamak ilçesindeki Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasının 3'üncü katında meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki tecrit odasında tedavi gören Mehmet Beşparmak, henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. Alevler kısa sürede odayı sararken, hastanede oğlunun refakatçisi olarak kalan baba Kadir Beşparmak, durumu itfaiyeye bildirdi.