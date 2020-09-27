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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Ermenistan ateşle oynuyor”

ERMENİSTAN cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Saldırıya Ak Parti'den de tepki geldi. Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını belirtti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınayarak, “Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor” dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan’a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor Ermenistan’a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan’ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan’ı mahkum etmelidir” ifadelerini kullandı.

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