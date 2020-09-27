Ermenistan sivilleri vurdu! Azerbaycan'dan sert karşılık geldi gerilim tırmanıyor

AZARBAYCAN Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Yerleşim yerlerini hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler var. Azerbaycan ordusu karşı taarruz başlattı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırıya Türkiye'den de açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şiddetle kınıyoruz" dedi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son dakika açıklamasında Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Sivil can kayıpları var

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Azerbaycan'dan misilleme

Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

12 uçaksavar füze sistemi imha edildi

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek ve sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Ordusu komutanlığı tüm cephe boyunca bir karşı saldırı kararı aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırılarına karşı cephe boyunca karşı saldırı başlattığını açıkladı. Ermeni hava savunma birimlerinin 12 uçaksavar füze sistemininin imha edildiği belirtildi.

Olayla ilgili ilk görüntülerde, Ermeni güçleri tarafından Azerbaycanlı sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda evlere isabet eden havan mermisinin patlamasıyla saçılan şarapneller görüldü.