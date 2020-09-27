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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Aliyev "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. " dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik. Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor." dedi.

Aliyev, "Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır." diye konuştu.

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