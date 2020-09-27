Çiçek Adası sahibi kim Hülya Avşar ne kadara aldı?

Hülya Avşar, Ayvalık-Çiçek Adası'nı 55 milyon TL'ye aldı. Avşar buraya yaptıracağı villasının mimarisini de kızı Zehra'ya emanet etti. Bu gelişmenin ardından birçok vatandaş Çiçek Adası nerede, Çiçek Adası kimin ve sahibi kim soruları merak konusu oldu.

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Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçesi açıklarında bulunan 265 bin metrekarelik Çiçek Adası, satışa çıkması nedeniyle sık sık haberlere konu oluyor. Çin ve Katarlı yatırımcıların ilgi gösterdiği iddia edilen Çiçek Adası'nın adı ünlü isimlerle de anılıyor.

Çiçek Adası nerede: Ayvalık ve Gömeç ilçe sınırında bulunan, karaya 230 metre mesafede, 265 bin metre kare alana sahip Çiçek Adası İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 adet bina yer alıyor.

Ada, Ayvalık’a 12 kilometre, Çanakkale – İzmir Yoluna ise 3 buçuk kilometre mesafede. 4 adet tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada çok sayıda zeytin ağacı da bulunuyor. En yüksek noktası 22 metre olan ada bu günlerde milyoner alıcılarını bekliyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin, 22 adasından biri olan Çiçek Adası'nda her yıl aralık ile mart ayları arasında yetişen nergis, görsel şölen sunmanın yanı sıra ev ve iş yerlerinin masalarını süslüyor.

Adanın sahibi kimlerdi: Üzerinde 2 bin zeytin, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağaçları bulunan, 267 bin metrekare yüzölçümüne sahip olan Çiçek Adası, birden fazla ailenin özel mülkü olarak biliniyor. Ana karadan 600 metre açıkta bulunan Çiçek Adası´nda `Koyun gözü´ cinsi nergis çiçekleri olduğu belirtiliyor.

Sarı ve beyaz renkli nergis, Çiçek Adası´nın olduğu kadar Ayvalık´ın da sembolü. Her yıl 3 aylık bir dönemde yetişen nergisler, sadece Ayvalık´ta değil Bergama´ya kadar olan bölgede büyük bir ilgi görüyor. Adadan toplanan nergisler Ayvalık’ta satışa sunuluyor.