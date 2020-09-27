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Abdullah Ağar'dan Ermenistan açıklaması kaybedilen toprakları almak gerekiyor

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait köyleri hedef alması sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ama artık haddinin bildirilmek, kaybedilen toprakların almak gerekiyor." dedi.

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Ermenistan ordusu bu sabah saatlerinde Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini top ateşine tuttu. Yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Ermenistan'ın provokatif saldırısına Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

Ağar, Türkiye ve Azerbaycan için birlik zamanı olduğunu kaydederek, ‘Ermenistan yeniden saldırdı. Jeopolitik manipüle yapıyor. Ama artık haddini bildirmek, kaybedilen toprakları almak gerekiyor. Onların istediği yer, zaman ve taktik avuntularla değil ama. Haddini bildire bildire, beklemediği yer, zaman, şekilde ve stra’ dedi.

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